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BBC Türkçe

Irak: Türkiye Musul operasyonunda yok

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer aldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Operasyona hiçbir Türk unsuru dahil olmadı" ifadesi yer aldı.

24 Ekim 2016 13:20

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer aldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Irak ordusunun müşterek harekât merkezi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, operasyonlara hiçbir Türk unsurunun dahil olmadığı ifade edildi.

IŞİD hedeflerinin topçu atışlarıyla vurulduğunu

Başbakan Binali Yıldırım da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası, gazetecilerin ilerleyen günlerde Musul'a yönelik bir operasyon olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bu ne? Yapılan ne?" yanıtını vermişti.

Irak ordusunun yanı sıra Şii milisler ve peşmerge güçleri Musul'a ilerlemeye çalışıyor. Geçen hafta başlatılan kapsamlı operasyona ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon ise hava desteği veriyor.

Türkiye, Başika'da eğittiği yerel Sünni güçlerin Musul operasyonuna dahil edilmesini talep etse de şu ana kadar Türkiye destekli güçler operasyonda rol oynamadı.

Bağdat yönetimi Türkiye'nin Başika kampını terk etmesini istiyor ve bölgedeki Türk askeri varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Türkiye ise Başika'ya Bağdat'ın daveti üzerine geldiğini anımsatıyor ve Başbakan Haydar el İbadi'yi mezhepçi politikalar izlemekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'un Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük önem arz ettiğini ifade ederek "Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır" demişti.

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