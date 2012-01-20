-Irak, Türk Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı kınadı BAĞDAT (A.A) - 20.01.2012 - Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen terörist saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün yayınlanan açıklamada, "Doğru yoldan sapmış bir grup Türk Büyükelçiliğine terörist saldırıda bulundu. Büyükelçiliğe doğru fırlatılan roketler, Büyükelçiliğin duvarında basit hasara yol açmıştır. Dışişleri Balakanlığı, bu cani saldırıyı kınıyor. Bu tür eylemlerin dost ve kardeş olan iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere zarar veremeyecektir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bu tür saldırıların teröre ve değişik söylemler altında cani saldırılarda bulananlara karşı mücadele eden iki ülke yönetimlerinin kararlı iradelerini zayıflatmayacağına dikkat çekildi.