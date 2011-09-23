-Irak tarafsız sahada oynacak ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), güvenlik endişesi nedeniyle, Irak'ın sahasında oynayacağı Dünya Kupası ve Olimpiyat elemeleri maçlarını tarafsız sahada oynamasına karar verdi. Asya Futbol Konfederasyonu'nun açıklamasına göre, FIFA'dan Irak Futbol Federasyonu'na, Dünya Kupası Asya elemelerinde ay başında Erbil'de Ürdün ile oynanan maçla ilgili bir mektup gönderildi. Mektupta, bu maçın ardından FIFA'nın güvenlik konusundaki endişesinin arttığı ve Irak'ın bundan sonra sahasındaki eleme maçlarını tarafsız sahada oynamasına karar verildiği bildirildi. Irak'ın, 2 Eylül'de Franso Hariri Stadı'nda Ürdün'e 2-0 yenildiği maçta, stada kapasitesinden fazla seyirci alınmış ve maç sırasında elektrikler kesilmişti. Irak, 2014 Dünya Kupası Asya elemelerinde, (A) Grubu'nda, Ürdün, Çin ve Singapur ile birlikte yer alıyor.