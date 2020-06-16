Irak’tan Türkiye’ye kınama: Türk büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin kuzey Irak’ta yürüttüğü Pençe-Kartal Operasyo nedeniyle Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı bakanlığa çağırdı. Türkiye’nin operasyonları resmi bir mektupla kınandı.
TSK’nın dün kuzey Irak’ta yürüttüğü askeri operasyonların ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Yıldız’a operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edildiği’ belirtildi.
Operasyonların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini belirten açıklamada, ‘Hava saldırılarının can kaybına açmazsa, yerel halkı terörize etti’ ifadeleri kullandı.
TIKLAYIN - Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki hava harekâtına kınama