Irak'taki protestolar sırasında kaçırılan sağlık görevlisi yaşadıklarını anlattı

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Irak'ta geçen sonbahar aylarında başlayan hükûmet karşıtı protestolarda eylemlerde önemli rol üstlenen figürlerin ve gazetecilerin kaçırılıp, işkenceye uğradığına dair iddialar vardı.

The Guardian'ın Orta Doğu muhabirlerinden Ghaith Abdul-Ahad, bu eylemlerde yaralananları Tahrir meydanında tedavi eden sağlık ekibinin lideri, eski bir sıhhiyeci olan Haydar'a ulaştı.

Haydar bir gün evinin içinde telefonunun interneti iyi çekmediği için binanın önünde Twitter'daki protesto haberlerini takip ederken siyah bir minibüsün önünde durduğunu ve "Sen Haydar mısın?" diye sorduğunu ifade etti. Haydar, "Hayır ben onun kardeşiyim" dese de yeterli olmadı ve bir adam onu boynundan yakalayıp minibüse sürükledi.

Bir saatlik bir yolculuktan sonra arabadan indirilip boş bir odaya koyulduğunu ifade eden Haydar, ertesi gün maskeli adamların yanına gelip soru bile sormadan kendisini bayılana kadar dövdüklerini söyledi.

Uyandığında kendini bomboş bir odada bulduğunu söyleyen Haydar, "Sadece içi kahverengi su ve elektrik kablolarıyla dolu bir küvet vardı" diye konuştu. Haydar kısa süre sonra adamların yine kendisini dövmeye başladığını ama bu sefer telefon şifresini, siyasi tarafını ve protestoculara hangi konsolosluğun destek sağladığını sorduklarını aktardı. Haydar, sorularını yanıtlamayınca daha çok işkence gördüğünü ve vücudunun çeşitli noktalarına elektrik verildiğini söyledi.

Telefonunun kilidini açmayı sonunda kabul ettiğini ifade eden Haydar, bu sefer de kendisinden protestoların liderini tanıtmasının istendiğini dile getirdi. Haydar, "protestoların lideri yok" diyince daha da çok işkence gördüğünü ifade etti.

Haydar ilerleyen günlerde sopayla tecavüze uğradığını, sıkça dövüldüğünü ve başka türlü işkenceler gördüğünü dile getirdi.

İkinci haftanın sonunda arabayla bir yere götürüldüğünü ve infaz edileceğini düşünen Haydar, "Beni öldürmelerini istiyordum, işkencenin durmasını istiyordum" dedi. Haydar araba yolculuğunun sonunda infaz edilmek yerine bir çöplükte gözü bağlı bir şekilde bırakıldığını söyledi