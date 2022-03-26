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Dünya

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Seçim çarşamba günü yapılacak

26 Mart 2022 19:00

Irak Meclisi, yeterli sayı bulunmadığı gerekçesiyle bugün yapılmayan cumhurbaşkanlığı seçimini çarşamba gününe ertelediklerini duyurdu.

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