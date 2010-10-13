-IRAK SURİYE İLE BUZLAR ERİTİYOR ŞAM (A.A) - 13.10.2010 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, günübirlik resmi bir ziyaret için öğle saatlerinde Şam'a geldi. Şam'a gelişinden hemen sonra Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile görüşmeye başlayan El Maliki'nin beraberindeki heyetin de Suriyeli mevkidaşları ile biraraya geldiği bildirildi. Maliki başkanlığında Irak heyetinin Şam'daki görüşmelerinin ana gündem maddelerini, Suriye-Irak ilişkilerinin düzeltilmesi ile Irak'ta hükümet kurma çalışmalarının oluşturacağı kaydediliyor. 1982 yılında Irak'ın Suriye'deki muhalif Müslüman Kardeşler örgütüne yardım ettiği gerekçesi ile Şam tarafından kesilen iki ülke ilişkileri, 2006 yılında normalleşmeye başlamıştı. 2008 yılında karşılıklı büyükelçi atayan Suriye ve Irak'ın ilişkilerinin, 2009 yılında Maliki'nin Şam'a yaptığı ziyaret ile normal seyrine girer gibi olmuş, ancak Başbakan Maliki, Şam ziyaretini tamamlayıp Bağdat'a dönmesinin hemen ardından, Bağdat'ta 100'den fazla insanın ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırılardan Şam yönetimini sorumlu tutarak, eylemi yapanların Suriye istihbaratı ile ilişkisinin olduğunu öne sürmüştü. Suçlamaları kabul etmeyen Şam yönetimi, suçlamalara sert tepki vermiş ve her iki ülke de büyükelçilerini geri çekmişti. Türkiye'nin sona erdirilmesi için birçok kez girişimde bulunduğu Şam-Bağdat gerginliği, Irak'ta hükümet kurma çabaları sürecinde Şam yönetiminin tavrının öneminin artması ile birlikte yeni bir boyut kazandı.