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Dünya
BBC Türkçe

Irak Savaşı raporunu yazan Sir John Chilcot: Tony Blair halka doğruyu söylemedi

İngiltere'de, Irak Savaşı ile ilgili en kapsamlı raporu hazırlayan Sir John Chilcot, BBC'ye konuştu. Chilcot, eski başbakan Tony Blair'in ülkeyi savaşa sürüklerken 'gerçeklerden çok gerçek olduğuna inandıkları' üzerinden karar aldığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de, eski başbakan Tony Blair'in ve hükümetinin 2003 Irak Savaşı döneminde aldığı kararları inceleyen en kapsamlı raporun yazarı Sir John Chilcot, BBC'ye konuştu. Chilcot, Blair için "Ülkeyi Irak Savaşı'na dahil etme kararı ile ilgili olarak halka doğruyu söylemedi" dedi.

Raporun yayınlandığı geçen yıldan bu yana ilk kez konuşan Chilcot, Tony Blair'in soruşturma için sunduğu kanıtların 'gerçeklerden çok, gerçek olduğuna inanılanlara' dayandırıldığını söyledi.

Chilcot raporda, Blair'i sert bir dille eleştirmiş ve dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in oluşturduğu tehdidin 'abartıldığı', 'askeri harekâtın son seçenek olmadığı' sonucuna varmıştı.

Chilcot raporunda Blair'e sert eleştiriler

BBC röportajında Chilcot'a, eski başbakanın ülkeye ve soruşturmayı yürütenlere dürüst davranıp davranmadığı soruldu.

Chilcot'un yanıtı, "Ülkeyi savaşa sürükleyen her başbakanın doğruyu söylemeli ve ülkeyi de mümkün olduğunca kendisiyle beraber ileriye taşımalıdır. Irak örneğinde durumun bu olduğuna inanmıyorum" oldu.

Chilcot, Tony Blair'in her zaman davasını güçlü şekilde savunan ikna edici bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Sir John Chilcot'un sözlerinin ardından Tony Blair'in sözcüsünden de açıklama geldi.

Sözcü, "Röportajın tamamı Sir John'un açıkça 'Blair'in gerçeklerden sapmadığını' söylediğini gösteriyor" dedi ve Irak'ın işgali öncesi İstihbarat Komitesi Başkanı'na Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları bulundurduğuna dair şüphesi olup olmadığını sorduğunu ve 'şüphe olmadığı' cevabı aldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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