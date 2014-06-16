'Irak polisi Telafer'de 60 Türkmen'i öldürdü' iddiası

Irak Türkmen Cephesi Telafer 1'inci Büro Sorumlusu Hazım Devlet, Irak polisinin Telafar'den kaçışı sırasında nezarette bulunan 60 Türkmen'i infaz ettiğini iddia etti. Devlet, Irak merkezi hükümetinin IŞİD'in Telafer'i almasından sonra Talafer sağlık merkezini helikopterler ile 3 kez bombaladığını söyledi.

Ahmet Haşim Muhtaroğlu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Hazım Devlet, IŞİD militanları ile Merkezi Irak Hükumeti polislerinin dün akşam yoğun şekilde çatıştığını belirten Devlet, IŞİD'in bu gece 02:00 itibari ile Telafer'de kontrolü ele aldığını söyledi. Devlet, Telafer Polis Müdürlüğü'nde görevli polislerin kaçarken, nezarette bulunan, çeşitli suç iddiaları ile gözaltına alınmış 60 Türkmen'i de infaz ettiğini iddia etti.

Devlet, dün akşam yaşanan çatışmalarda IŞİD militanlarının Sünnilerin yaşadığı Türkmen mahallelerini boşaltmaları için haber gönderdiğini belirterek, IŞİD'in Telafer'de kontrolü ele almasının ardından çoğu Şii Türkmen'in de bölgeden ayrıldığını söyledi. Kaçan Türkmenler ile Irak polislerinin Sincar bölgesine kaçtıkları belirtildi. Devlet, Irak merkezi hükümetinin IŞİD'in Telafer'i almasından sonra Talafer sağlık merkezini helikopterler ile 3 kez bombaladığını söyledi.