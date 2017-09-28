Irak: Petrol için Türkiye'yle anlaştık

Bağdat yönetiminden bu sabah yapılan açıklamada Türkiye'nin petrol ticareti konusunda sadece merkezi hükümeti muhatap alacağı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İbadi'nin Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü belirtildi.

Açıklamada petrol ticaretinin de söz konusu olduğu görüşmede Bağdat yönetimi, Başbakan Yıldırım'ın bu konuda Bağdat hükümetini muhatap alacaklarını belirttiği ifade edildi. Söz konusu adımların nasıl atılacağına ilişkin detaylar ise verilmedi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, Irak hükümetinin aldığı ya da alacağı 'bütün kararlara destek vereceğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IKBY referandumunun ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak bakalım petrolü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız an o iş de bitti" ifadelerini kullanmıştı.