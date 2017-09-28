T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak: Petrol için Türkiye'yle anlaştık

Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat'la anlaştığı duyuruldu

28 Eylül 2017 12:32

Bağdat yönetiminden bu sabah yapılan açıklamada Türkiye'nin petrol ticareti konusunda sadece merkezi hükümeti muhatap alacağı belirtildi. 

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İbadi'nin Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü belirtildi.

Açıklamada petrol ticaretinin de söz konusu olduğu görüşmede Bağdat yönetimi, Başbakan Yıldırım'ın bu konuda Bağdat hükümetini muhatap alacaklarını belirttiği ifade edildi. Söz konusu adımların nasıl atılacağına ilişkin detaylar ise verilmedi. 

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, Irak hükümetinin aldığı ya da alacağı 'bütün kararlara destek vereceğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IKBY referandumunun ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak bakalım petrolü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız an o iş de bitti" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

IrakTürkiyepetrolanlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24