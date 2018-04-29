Irak parlamentosundan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandum planına ret

Irak Parlamentosu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna yapılan oylamada karşı çıktı.
Parlamento aldığı karar gereğince referandumun engellenmesi için Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye her türlü yetkiyi verdi.
Karar sonrası Kürt milletvekillerinin parlamentoyu terk ettiği kaydedildi.
Bu hafta başında Haydar el-İbadi'nin ofisinden 'referandum sonuçlarının federal hükümeti bağlamayacağını' açıklanmıştı.demişti
Referandumun düzenlenmesi planlarına Türkiye de sert bir dille karşı çıkıyor.