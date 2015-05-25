'Irak ordusunun IŞİD'le savaşmak için iradesi yok'

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Ramadi kentinin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) eline geçmesiyle ilgili olarak "Irak ordusunun savaşma iradesi olmadığını gösteriyor" dedi.

CNN yayınına katılan Carter, Irak güçlerinin IŞİD militanlarına göre sayıca çok üstün olmasına karşın geri çekilmeyi tercih ettiğini söyledi.

Mevcut tabloyu 'Son derece düşündürücü' diyerek yorumlayan Savunma Bakanı Carter, "Irak ordusuna eğitim verebiliriz. Silah verebiliriz. Ancak açıkçası savaşma iradesini biz veremeyiz" dedi.

Ancak Irak Savunma ve Güvenlik Komitesi ABD Savunma Bakanı'nın bu sözlerine itiraz etti ve açıklamaları 'gerçek dışı ve temelsiz' niteledi.

Irak hükümeti Ramadi çevresine Şii milisleri konuşlandırmış durumda. Bağdat, IŞİD'in ilerleyişini durdurmak için İran destekli Şii birliklerin rol oynamasını istiyor.

Cumartesi günü yürütülen harekatlarda Şii milisler Anbar vilayetinin başkenti olan Ramadi'nin doğusundaki Huseybe kasabaını IŞİD'den geri aldı. Bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

ABD, Irak'ın 2003 işgalinden sonra normalleşmesi adına 2011'de ülke ordusunu eğitmeye ve modern askeri silahlarla donatmaya başlamıştı.

Ancak 2014'te IŞİD'in ülkeye girmesiyle birlikte Irak ordusuna bağlı birlikler örgüt karşısında ağır yenilgiler aldı ve askeri teçhizatları bırakarak geri çekilmek durumunda kaldı.

Savunma Bakanı Carter, eğit-donat programlarının devam edeceğini kaydetti ve 'ümidimiz bu programların savaşma iradesini de oluşturması' dedi.

'ABD suçu başkasına atmaya çalışıyor'

Irak Parlamentosu'nun Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Hakim El Zamili ise Carter'ın açıklamalarına tepki göstererek "ABD Ramadi için düzgün ekipman ve hava desteği sağlayamadı. Şimdi de suçu başkalarına atmaya çalışıyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, IŞİD'in yenilgiye uğratılması için hava desteği verebileceklerini ancak 'nihai zaferi' karada Irak ordusunun kazanması gerektiğini de belirtti.

Carter, "IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına katkı sağlayabiliriz. Ancak Irak'ı [...] huzura biz kavuşturamayız. Kazanılacak zaferleri biz sürdürülebilir kılamayız. Bunu ancak Iraklılar yapabilir. Daha net konuşmak gerekirse ülkenin batısındaki Sünni aşiretler yapabilir" dedi.

Büyük ölçüde IŞİD kontrolü altına giren Anbar, Irak'ın batısında çok geniş alanları kapsıyor.

Bağdat'tan Suriye sınırına kadar uzanan Anbar, Irak-Suriye-Ürdün üçgenini birbirine bağlayan yolların da geçtiği yer.

Washington, Irak ordusu birliklerinin Ramadi'den geri çekilmesiyle çok sayıda tank, top ve zırhlı personel taşıyıcının IŞİD'in eline geçtiğini düşünüyor.

Bölgeye Şii milislerin sevkedilmesi ise mezhep çatışmaları endişelerini bir kez daha gündeme getirmiş durumda.