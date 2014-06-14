Irak ordusundan Tikrit’te eve baskın; en az 50 ölü!

Irak Ordusu'nun Tikrit kentinde bir eve düzenlediği baskında aralarında Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) destek verdiği öne sürülen Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yardımcısının oğlunun da bulunduğu 50 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Irak’ın Tikrit kentinde bir eve düzenlenen baskında aralarında Ahmet İzzet ed-Duri’nin de bulunduğu Baas Partisinin lider kadrosundan 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA’nın haberine göre, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet ed-Duri’nin oğlu Ahmet İzzet ed-Duri’nin de aralarında olduğu Baas Partisi'nin üst düzey lider kadrosunun Tikrit’te bir evde toplantı halinde olduğu haberi üzerine eve baskın düzenlendi. Evdekilerin güvenlik birimlerine ateş açması sonucunda çatışma çıktı.

Baas Partisi'nin lider kadrosuna yönelik düzenlenen operasyonda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerden birinin Saddam Hüseyin'in yardımcısı olan ve halen ABD tarafından aranan İzzet ed-Duri’nin oğlu Ahmet İzzet ed-Duri olduğu belirtildi.

Operasyonun Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kente yönelik düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleştiği bildirildi. Bir süredir çatışmaların yaşandığı Irak'ta, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgüt militanları ve bazı aşiret güçlerinin, en büyük kentlerden Musul ile Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit'in yanı sıra bölgedeki kimi yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiği açıklanmıştı.