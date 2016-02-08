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Dünya

Irak ordusundan 'Musul'u kurtarma' operasyonu

Musul 18 aydır IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor

08 Şubat 2016 20:43

Irak ordusunun, Musul’u IŞİD işgalinden kurtarma operasyonu için binlerce askeri ülkenin kuzeyindeki üste konuşlandırdığı belirtildi. Musul 18 aydır IŞİD işgali altında.

Radikal'in AFP’ye dayandırıdığı habere göre; ismini vermek istemeyen bir tuğgeneral, yaptığı açıklamada, “Irak ordusundan birlikler, Musul operasyonu için Mahmur bölgesi yakınlarındaki askeri üsse gelmeye başladı. Üste şu an üç tugay bulunuyor” ifadesini kullandı. Askerlerin sayısının 4 bin 500’e ulaşacağını söyleyen tuğgeneral 15 ve 16’ncı Bölük’ten askerlerin de operasyona katılacağı bilgisini verdi. Tuğgeneral, operasyonun ilk amacının IŞİD’in Musul ile güneydeki bölgeler arasındaki tedarik hattını kesmek olduğunu da sözlerine ekledi.

 

"Musul'u almak için Kürtlere ihtiyacımız var"

 

AFP’ye konuşan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kuvvetlerinin sözcüsü Halgurd Hekmat, bölgede konuşlandırılan askerlerin birçoğunun Irak ordusundaki etnik Kürtler olduğunu belirtti. Hekmat, “Bu askerler Irak’ın Kürdistan bölgesinin başkanlığı ve hükümetinin onayıyla geldi” dedi. Üssün hem askerler hem de uçaklar için açık olduğu da bilgiler arasında. Mahmur, Musul’un 70 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. IŞİD Musul’u 2014’te işgal etmişti.

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