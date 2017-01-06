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BBC Türkçe

Irak ordusundan Musul'da stratejik kazanım

Musul'u IŞİD'den geri almaya yönelik operasyonu yeniden hızlandıran ordu birlikleri, kentin doğusundaki El Musenna mahallesine girdi. El Musenna bir tepenin üstünde bulunduğundan stratejik önem taşıyor.

06 Ocak 2017 18:19

Irak'ta, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'dan geri almak için operasyonlarını sürdüren ordu birlikleri, kentin doğusunda bulunan El Musenna mahallesini ele geçirdi. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden alınan El Musenna, bir tepenin üstünde bulunduğundan stratejik önem taşıyor.

Irak ordusunun sözcülerinden Sabah El-Numan, "Operasyonda özel ekipmanlar kullandık. Düşman için sürpriz oldu çünkü gece operasyon düzenlememizi beklemiyorlardı. Bundan önceki operasyonlar hep gündüz yapılmıştı" dedi.

Operasyon sırasında ABD'ye ait koalisyon uçakları da 19 hava saldırısı düzenlerken, çok sayıda IŞİD militanın öldürüldüğü açıklandı.

Musul operasyonu 12 hafta önce başlamış, operasyonun ikinci aşamasına ise geçen hafta Perşembe günü geçilmişti.

Operasyona 100 bin Irak askeri katılıyor.

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin yanı sıra Kürt peşmerge güçleri Şii milisler de ordu birliklerine destek veriyor.

Musul operasyonu kapsamında çok sayıda köy ve kasaba IŞİD'den geri alınmış ancak operasyona katılan birlikler Musul'un içlerine doğru büyük bir direnişle karşılaşmışlardı.

Dicle Nehri'nin batısının tamamını kontrol eden IŞİD, keskin nişancılar ve intihar eylemcileriyle saldırılar düzenliyor ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçlanıyor.

Musul'daki ilerlemesi yavaşlayan Irak ordusu son günlerde takviye güçlerle daha hızlı ilerleme kaydetmişti.

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