Irak ordusundan Musul'da önemli hamle

Irak'ta ordu ve Peşmerge'nin Musul'u Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden almak için başlattığı operasyonda bugün Musul Üniversitesi'nin bulunduğu bölgenin önemli bir kısmı IŞİD'in elinden alındı.

Üniversitenin etrafında iki gündür çatışmalar devam ediyordu. Yerleşim yerlerinin aksine üniversitede yaşayan insan olmaması, saldırıda operasyonda savaş uçaklarının kullanılmasını kolaylaştırmıştı.

Operasyona katılan askerler, IŞİD'in direncinin son günlerde azalmaya başladığını, günde 20'ye yakın olan intihar saldırılarının günde 4'e indiğini söyledi.

Reuters'a konuşan ordu yetkilileri, IŞİD'in kimyasal silah yapmaya çalışırken kullandığı bazı kimyasalları ele geçirdiklerini de açıkladı.

Musul kentini ikiye bölen Dicle nehrinin etrafındaki stratejik noktalar da bugün Irak ordusunun denetimine geçti.

Irak'ın en büyük ikinci kentini IŞİD'den almak için yaklaşık üç ay önce başlatılan ve ABD'nin de desteklediği operasyonun hedefine ulaşması durumunda IŞİD, Irak'taki en önemli mevziisini kaybetmiş olacak.

Irak ordusu bugünkü hamleyle Musul'un doğusunda önemli ilerleme kaydetmiş olsa da kentin Dicle Nehri'nin batısında kalan kısmı hâlâ IŞİD'in elinde.