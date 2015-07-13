Irak Ordusu'ndan Anbar'a operasyon



Irak Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde başlatılan operasyona Sünni aşiretler de destek veriyor. Anbar eyaletini IŞİD'in elinden geri almayı amaçlayan operasyona yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Anbar eyaleti IŞİD'in güçlü olduğu bölgelerin başında geliyor. Bağdat'ın batısında yer alan Anbar, Irak'ın en büyük eyaleti durumunda. Terör örgütü geçtiğimiz mayıs Ramadi'yi ele geçirmişti. Eyaletin ikinci büyük şehri Felluce de IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor.

Felluce ve Ramadi sakinleri sabah saatlerinden itibaren bölgeye bomba yağmaya başladığını bildirdi. Iraklı yetkililer, IŞİD militanlarının orduya ait mevzilere bomba yüklü araçlar ve roketlerle saldırı düzenlediğini bildirdi.