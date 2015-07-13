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Dünya
Deutsche Welle

Irak Ordusu'ndan Anbar'a operasyon

Irak Ordusu, Anbar'ı IŞİD'den geri almak için Şii milislerin desteğinde harekete geçti.

13 Temmuz 2015 17:33


Irak Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde başlatılan operasyona Sünni aşiretler de destek veriyor. Anbar eyaletini IŞİD'in elinden geri almayı amaçlayan operasyona yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Anbar eyaleti IŞİD'in güçlü olduğu bölgelerin başında geliyor. Bağdat'ın batısında yer alan Anbar, Irak'ın en büyük eyaleti durumunda. Terör örgütü geçtiğimiz mayıs Ramadi'yi ele geçirmişti. Eyaletin ikinci büyük şehri Felluce de IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor.

Felluce ve Ramadi sakinleri sabah saatlerinden itibaren bölgeye bomba yağmaya başladığını bildirdi. Iraklı yetkililer, IŞİD militanlarının orduya ait mevzilere bomba yüklü araçlar ve roketlerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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