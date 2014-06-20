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Dünya

Irak ordusundaki bütün generaller emekli edildi

Irak hükümeti, ordudaki generallerin tamamını emekliye sevk etmeye karar verdi

20 Haziran 2014 20:18

Irak ordusunda görevli generallerin tümünün emekliye sevk edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Irak parlamentosundaki güvenlik komisyonunun, ülkedeki mevcut güvenlik sıkıntısına karşı koymak için muharip birliklere ihtiyaç duyulduğu için tuğgeneral altı rütbeli subayların söz konusu birliklerde görevlendirilmesini istediği öğrenildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurularak ordunun yeniden yapılandırılması çabaları çerçevesinde tuğgeneral ve üstü rütbeli subayların tümünün emekliye sevk edilmesini kararlaştırdık" denildi. Açıklamada, "Yetenekleri üç ay boyunca değerlendirilmek üzere tuğgeneral altı rütbeli taşıyan bütün subayların idari görevlerinden alınıp muharip birliklere nakledilmesini kararlaştırdık" ifadeleri kullanıldı.

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin sınır görevlisi ve piyade birliklerinden 59 subayla ilgili soruşturma meclisleri oluşturulması ve bu kişilerin mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar aldığı belirtilmişti.

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