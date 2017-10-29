"Irak ordusu ve Kürt güçler arasındaki çatışmalar insani yardımları tehdit ediyor"

Çeviri - Gonca Tokyol

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Irak’ın kuzeyinde ordu ile Kürt güçler arasında yaşanan çatışmaların kuzeydoğu Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasını tehdit ettiğini söyledi.

MSF’ten yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından ordunun kuzeydeki bazı bölgelerin yönetimini geri almasıyla başlayan çatışmaların, Irak-Suriye arasındaki tek geçiş yolunun güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

“Şehirlerin büyük bir kısmının çatışmalar ve hava saldırıları sebebiyle zarar gördüğü, yaklaşık 500 bin kişinin evinden olduğu ve zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğü kuzeydoğu Suriye’ye yardım ulaştırmaya çalışmak hali hazırda çok karmaşık” ifadelerine yer verilen MSF açıklamasında, Suriye ve Irak arasındaki sınırın kapanması durumunda milyonlarca insanın sağlık hizmetlerine ulaşamayacağına dikkat çekildi.

Fişhabur tek geçit

Fişhabur sınır kapısı, bölgede yaşayanlar, insani yardım kuruluşu çalışanları ve gazetecilerin Suriye’nin kuzeydoğusuna giriş yapabildiği tek geçit.

AP’ye konuşan sınırın Suriye tarafındaki Kürt bir yetkili, yardım kuruluşu çalışanları ve gazetecilerin sınırdan geçişinde bir problem olmadığını aktardı. Ticari geçişler için kullanılan yakınlardaki bir diğer kapı, perşembe günü Irak tarafındaki çatışmalar sebebiyle kapatılmıştı.

Kürt güvenlik yetkilileri, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, Irak ordusunun ABD ve Batılı güçlerin uçuşa yasak bölge oluşturduğu 1991'den bu yana Kürtlerin kontrolünde bulunan Fişhabur bölgesinde kontrolü sağlamak için yığınak yaptığını iddia etmişti. Bağdat’ın Türkiye ve Suriye’ye geçişin sağlandığı sınır kapılarının kontrolünü almak istediğini teyit eden Irak hükümetinden bir güvenlik danışmanı ise askeri harekat hazırlığı hakkında bilgi vermemişti.

Sınırın Suriye tarafı da şu anda ABD destekli Kürt güçlerinin kontrolünde tutuluyor.

Irak güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi, 15 Ekim’de petrol zengini Kerkük bölgesine bir operasyon düzenleyerek, kentin kontrolünü 24 saat içerisinde bölgesel Kürt yönetiminden geri almıştı. Operasyon sonrası Kürt peşmerge güçleri 2014 yılındaki sınırlara çekilmek zorunda kalmıştı.