Irak Ordusu TSK ile sınırda ortak tatbikat başlatıyor

Irak Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 gündür Silopi-Habur bölgesinde devam eden operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye ile sınırda ortak manevralara başladık" açıklamasını yaptı.

TSK'nın internetteki resmi sayfasında yapılan basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacağı bildiriliyor. Açıklamada ayrıca "Tatbikatın bu safhasının bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir" ifadesi de yer alıyor.

Yıldırım: Savaşa falan girdiğimiz yok

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün düzenlediği bağımsızlık referandumu ile ilgili olarak "Referandum, gayrimeşrudur. Referandumun sonuçları hiçbir şekilde tanınmayacaktır, yok hükmündedir. Bölgedeki barış ve istikrara hiçbir katkısı olmayacak. Var olan kaosu, krizi ve sorunları daha da artıracaktır" diye konuşmuştu.

Başbakan Yıldırım ayrıca sınırda devam eden tatbikata Irak'ın da katılacağını açıklamış ve "Askeri personel, subay veya uzman düzeyinde katılım olacağı konusunda bir bilgi var. Vatandaşlarımız rahat olsun. Savaşa falan girdiğimiz yok. Bunlar noktasal operasyonlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Referandumu sadece İsrail destekliyor

Bağımsızlık referandumunu bölgede sadece İsrail destekliyor. Türkiye, Irak merkezi yönetimi ve İran, ABD ve BM referandumu reddediyor ve referandumun iptalini istiyor. Türkiye ve İran iç savaş uyarısında bulunuyor ve Erbil'in referandumdan vazgeçmemesi durumunda bunun sonuçlarına katlanması gerektiği tehdidinde de bulunuyorlar.

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Reuters/Afp/Dha/ÇA,BÖ