Irak ordusu Telafer'i IŞİD'den almak için kara harekâtına başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul'un batısındaki stratejik Telafer kasabasını Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için kara harekâtı başlattıklarını açıkladı.

Pazar günü televizyonda Irak halkına seslenen İbadi, IŞİD'li savaşçıların "teslim olmaktan ya da ölmekten" başka seçenekleri olmadığını söyledi.

Iraklı güçlerin ülkenin ikinci en büyük kenti Musul'da Temmuz ayında zafer ilan etmesinin ardından, Telafer'in sırada olduğu söyleniyordu. Pazar günü başlatılan kara operasyonu öncesindeki birkaç gün, Iraklı güçler IŞİD'in bölgedeki hedeflerini havadan vurdu.

Peki Telafer kasabası neden önemli?

Irak'ta Şii ve Sünni Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer kasabası, ülkede IŞİD'in elinde kalan en geniş topraklardan.

Telafer kasabası, IŞİD'in Musul'u Suriye sınırına bağlayan ikmal hattında ve stratejik önemi büyük.

Ancak kasaba asıl olarak ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sonrası Şii ve Sünni gruplar arasında patlak veren mezhep çatışmalarıyla hafızlara kazındı.

Haziran 2014'te IŞİD, Musul'un 80 km batısındaki kasabayı eline geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyona ilişkin "Telafer'de bir defa biz bu işe kesinlikle sıcak bakmayız. Telafer tamamen Türkmen ili, ilçesi. Bunun yarısı Şii yarısı Sünni...Fakat Haşdi Şabi burada eğer böyle bir terör estirirse kesinlikle buna olan cevabımız bizim farklı olur" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bölgedeki gelişmeler Türkiye'yi tehdit edecek duruma gelirse "her türlü tedbiri alacaklarını" söylemişti.

Pazar günü ise, İbadi'nin siyah askeri üniformasıyla, Irak bayrağı ve haritası önünde yaptığı televizyon konuşmasından kısa süre önce, Iraklı güçler havadan broşürler dağıtarak halkı operasyon hakkında bilgilendirdi.

Broşürlerde, "Savaş yakın ve zafer yaklaşıyor. Allah'ın izniyle" yazıyordu.

Reuters haber ajansına konuşan Telafer'in eski valisi Tümgeneral Necim el Cuburi, kentte kalan IŞİD militanları ve aile üyelerinin sayısının 1500 ila 2000 arasında olduğunu söyledi.

Cuburi ayrıca, IŞİD'li savaşçıların "bitkin ve yılmış" durumda olduklarını ve Musul'daki gibi ağır çatışmaların beklenmediğini belirtti.

Iraklı güçler, dokuz ay süren Musul operasyonu için yoğun bir mücadele vermiş ve çok sayıda insan ölmüştü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç verilerine göre, 49 bin sivilin terk ettiği kasabada yaklaşık 40 bin insanın kaldığına inanılıyor.

Telafer'in yanında IŞİD'in halen elinde bulunan iki bölge dikkat çekiyor. Biri, Tel Afer'in güneydoğusunda, kasabaya 170 km uzaklıktaki Havice. Diğeri ise, kasabanın 220 km güneyindeki Fırat nehri boyunca uzanan Ana ile Kaim ilçeleri arasındaki bölge.