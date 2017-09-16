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Dünya

Irak ordusu Suriye sınırında IŞİD'e karşı operasyon başlattı

Operasyon doğalgaz rezervleri bulunan Akaşat bölgesinde yürütülüyor

16 Eylül 2017 15:04

Irak ordusu, Suriye sınırı boyunca IŞİD'e karşı yeni bir operasyon başlattı. Operasyon doğal gaz rezervleri bulunan Akaşat bölgesinde yürütülüyor.

Daha önce terör örgütü IŞİD'i Musul ve Telafer'den temizleyen Irak ordusu yeni bir operasyona başladığını duyurdu. Duvar'da yer alan ahbere göre Fırat Nehri boyunca, IŞİD’i Irak-Suriye sınırından temizlemeyi amaçlayan yeni bir taaruz başlatıldığı açıklandı. Harekâtın, doğal gaz rezervleri bulunan Akaşat bölgesinde yürütüldüğü, sınır kapısı el Kaim’in de operasyon dahilinde tutulduğu belirtildi.

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