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Dünya

Irak ordusu IŞİD'in kontrolündeki Felluce'ye girdi

Irak ordusu Felluce’yi tamamıyla ele geçirmek için dört haftadır operasyon yürütüyordu

17 Haziran 2016 17:05

Irak güvenlik güçleri, ordunun IŞİD'in kontrolündeki Felluce'nin merkezine girdiğini duyurdu. 

Agence French Press'e (AFP)  konuşan General Abdülvahab el Saadi,  direnişle karşılaşmadıklarını ve IŞİD militanlarının kentin batı yakasına çekildiğini söyledi.

 

IŞİD'in ikinci merkezlerindendi

 

Başkent Bağdat’ın 50 kilometre batısında bulunan Felluce kentine bir çok Iraklı, IŞİD’in Irak içlerinde saldırılarını başlattığı yer olması nedeniyle ‘‘Yılanın Başı’’ adı ile anıyordu. Bu kent hem stratejik hem de sembolik öneme sahip. 

Irak ordusu Felluce’yi tamamıyla ele geçirmek için dört haftadır operasyon yürütüyordu. Felluce’nin geri alınmasıyla IŞİD’in Irak’ta elinde tuttuğu büyük şehir olarak sadece Musul kalacak.

IŞİD Suriye’de de Rakka ve Münbiç gibi büyük şehirleri elinde tutuyor. Rakka’ya Rusya’nın hava desteği verdiği Suriye rejim güçleri, Münbiç’e ise ABD’nin desteklediği, Suriyeli Kürtler ile Arap aşiretlerden oluşan ittifak taarruzu sürdürüyor.

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