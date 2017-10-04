Irak ordusu, IŞİD kontrolündeki Havice'ye girdi

Irak güçlerinin IŞİD kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezine girdiği aktarıldı. Devlet televizyonunun haberine göre; ordu, polis, Haşdi Şabi ve çevik kuvvet güçleri Havice merkezine girdi.
Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini IŞİD'den kurtarma operasyonu bu sabah başlamıştı.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada 'Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını' duyurmuştu.
Başkent Bağdat'ın 240 kilometre kuzeyinde yer alan Havice 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in kontrolünde.