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Irak Ordusu ile Peşmerge arasında ateşkes

IKBY'nin bağımsızlık referandumundan sonra Irak güçleri Kerkük'ü almıştı

27 Ekim 2017 18:01

Reuters haber ajansı, son dakika koduyla geçtiği haberde ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun, Irak ile Peşmerge güçleri arasında ateşkes sağlandığını açıkladığını duyurdu.

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği haberine göre Irak ordusu ile Peşmerge ateşkes konusunda anlaştı.

IKBY'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumu sonrası,  Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri Kerkük, Şengal ve Mahmur başta olmak üzere birçok bölgede operasyon düzenlemişti.

Operasyonlar sırasında pek çok bölgede Peşmerge güçleri çekilse de, bazı bölgelerde taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Çavuşoğlu'ndan ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ordusu ile Peşmergenin ateşkese vardığı iddiaları hakkında,  "Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz." dedi.

 

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