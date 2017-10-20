Irak ordusu, Altınköprü'yü ele geçirdi (2)

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DOĞAN HABER AJANSI, ÇATIŞMA BÖLGESİNDE Irak ordusunun Haşdi Şabi'yle birlikte Irak'taki tartışmalı bölgelere yönelik operasyonları devam ederken, Kerkük-Erbil yolunda peşmerge ve Iraklı güçler arasında bugün şiddetli çatışmalar yaşandı

20 Ekim 2017 18:19

DOĞAN HABER AJANSI, ÇATIŞMA BÖLGESİNDE
Irak ordusunun Haşdi Şabi\'yle birlikte Irak\'taki tartışmalı bölgelere yönelik operasyonları devam ederken, Kerkük-Erbil yolunda peşmerge ve Iraklı güçler arasında bugün şiddetli çatışmalar yaşandı. Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Felat Bozarslan ve bazı gazeteciler, çatışmanın ortasında kaldı.
Çatışmayı peşmergenin yer aldığı Erbil yönünden izleyen gazetecilerin bulunduğu alana Haşdi Şabi tarafından peş peşe yaklaşık 25 havan topu atıldı. Çatışmayı izleyen gazeteciler, yanı başlarına düşen ve kendileri için tehlike yaratan hava topları nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Peşmerge, havan toplarına katyuşa füzeleriyle karşılık verdi.

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