-Irak ordusu 2020'ye kadar hazır olamaz BAĞDAT (A.A) - 30.10.2011 - Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Babakir Zebari, ordunun ülkeyi dış tehditlere karşı korumaya 2020'ye kadar hazır olamayacağını söyledi. ABD Özel Irak Yeniden Yapılandırma Başmüfettişi'nin (SIGIR) yayımladığı rapora göre Korgeneral Zebari, Savunma Bakanlığı'nın, 2020 ila 2024'e kadar dış savunma misyonlarını tam olarak yerine getiremeyeceğini belirterek, bu gecikmenin sebebi olarak fon yetersizliğini gösterdi. Raporda, Zebari'nin hava kuvvetlerinin Irak hava sahasını koruma ve kara harekatlarına destek verme kapasitesine 2020'ye kadar ulaşamayacağını belirttiği kaydedildi. Zebari'nin hava kuvvetleri olmayan bir ordunun korunmasız olduğunu vurguladığı da ifade edildi. Raporda, Irak Genelkurmay Başkanı'nın komşularını kastederek, "Düşmanımız yoksa da gerçek dostumuz da yok" dediği kaydedildi. Irak, ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımını, parayı sosyal programlara aktarmak için bu yılın başında ertelemişti. Ancak geçen ay, Irak'ın ABD ile 18 savaş uçağı alma anlaşması yaptığı açıklanmıştı. Diğer Iraklı ve Amerikalı yetkililer de asker ve polisin Sünni ve Şiiler'den gelebilecek iç tehditlere karşı hazır olduğunu, ancak dış savunmada yavaş kalacağını belirtiyor. ABD Başkanı Barack Obama, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikan birliklerinin, 2008'de varılan güvenlik anlaşması çerçevesinde bu yılın sonuna kadar tamamen çekileceğini söylemişti. ABD'nin Irak'ta halen 39 bin dolayında askeri bulunuyor. Bu sayı savaş döneminde yaklaşık 170 bindi.