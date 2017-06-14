Irak: Kürtlerin bağımsızlık arzusuna saygı duyuyoruz ama…

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu ilanını yorumlayan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ülkedeki Kürt azınlığın arzularına saygı duyduğunu ancak referandumun zamansız olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan İbadi, IKBY'nin bağımsızlık referandumu ilan etmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı şöyle konuştu:

"Irak'ın her bölgesinin arzuları ve hayalleri var. Bunlara katılmasak bile saygı duyuyoruz. Tek bir vatanda yaşıyoruz ve onlar (Iraklı Kürtler) partnerimiz. Oyladığımız bir anayasamız var, federal bir meclisimiz ve federal bir hükümetimiz var. Referandumun zamanlası uygun değil."

Irak başbakanının açıklaması, IKBY'nin referandum ilanından bir hafta sonra geldi. Erbil, referandumun 25 Eylül'de düzenleneceğini ifade etmişti.