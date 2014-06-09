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Dünya

Irak Kürdistan Yönetimi'nde bombalı saldırı: 24 ölü

Celal Talabani’nin başkanlığındaki KYB binası yakınında düzenlenen saldırılarda 24 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. 30 araç kullanılamaz hale geldi

09 Haziran 2014 21:08

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin başkanlığındaki KYB binası yakınında iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 24 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

Önce bomba yüklü tır kullanan intihar bombacısı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binası yanındaki Aksu mahallesindeki Türkmenlerin idaresindeki polis kontrol noktasına yaklaştıktan sonra üzerindeki bombayı patlattı. İkinci bombalı saldırgan da aynı saldırı eylemini gerçekleştirdi. İki saldırıda toplam 24 kişi öldü, 130 kişi de yaralandı.

Olay yerine yakın 30 araç kullanılmaz hale gelirken patlama nedeniyle binalarda yangın çıktı. Tuzhurmatu Devlet Hastanesi yaralılarla doldu, bazı yaralılara hastanenin bahçesinde müdahale edildi.

 

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