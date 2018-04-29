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BBC Türkçe

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne uçuşlar askıya alınıyor

Irak Sivil Havacılık Yönetimi'nin IKBY'ye yapılan tüm uluslararası uçuşların askıya alınmasını istemesi sonrası, Cuma gününden itibaren Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar yapılmayacak. Katar Hava Yolları da 29 Eylül-1 Ekim arası IKBY'ye uçuşların

29 Nisan 2018 20:30

Irak Sivil Havacılık Yönetimi'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yapılan tüm uluslararası uçuşların askıya alınmasını istemesi sonrası, Cuma gününden itibaren Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar yapılmayacak. Katar Hava Yolları da 29 Eylül-1 Ekim arası IKBY'ye uçuşlarını askıya alacağını açıkladı.

Erbil Başkonsolosluğu yaptığı açıklamada, "THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin Cuma günü saat 18.00'den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak" denildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Erbil Havaalanı Müdürü Talar Faiq Salih, Erbil'e inen ve Erbil'den kalkan tüm uçuşların istisnasız Cuma günü saat 18.00'den itibaren askıya alınacağını söyledi.

Salih, kararın Irak hükümetinin kararı üzerine alındığını belirtti.

Irak havayolu şirketleri ise ülke içinde uçuşlarını sürdürecek.

Öte yandan Katar Hava Yolları, Irak Sivil Havacılık Yönetimi'nin talebi üzerine, 29 Eylül ile 1 Ekim arasında IKBY'ye olan uçuşlarını askıya alacağını açıkladı.

Katar Hava Yolları daha önce hava sahası açık olduğu müddetçe IKBY'nin başkenti Erbil'e olan uçuşları sürdüreceklerini açıklamıştı.

Daha önce İran IKBY'ye yönelik uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

Irak yönetimi ise Pazartesi günü yapılan referandumun ardından, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'ye çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirmişti.

IKBY sınır kontrollerini devretmeyi reddetmişti.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü yapılan referandumda bağımsızlığa yüzde 92,7 "Evet" oyuyla destek verildiğini açıklamıştı.

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