Irak İstihbaratı: Bağdadi'nin oğlu hava saldırısında öldürüldü

Irak istihbaratı, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin oğlunun bir hava saldırısı sonucunda saklandığı mağarada hayatını kaybettiğini bildirdi.

IŞİD'in yayın organı Amaq, Bağdadi'nin oğlu Hudfayfah al-Badri'nin Rusya'nın hava saldırısı sırasında Humus'ta öldüğünü söyledi.

Irak istihbaratı, Humus'a düzenlenen hava saldırısında al-Badri dahil toplam 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada "Badri bir savaşçı bile değildi, örgüte psikolojik olarak destek vermesi için oradan oraya dolaştırılıyordu" ifadesini kullanıldı.

IŞİD lideri Bağdadi, 'dünyanın en çok aranan insanı' olarak anılıyor. ABD, Bağdadi'yi yakalayana 25 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.