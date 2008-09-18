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Dünya

Irak ile ABD arasında planlanan güvenlik anlaşması

Irak Başbakanı Maliki: "Anlaşmanın önünde ciddi ve tehlikeli engeller var"

18 Eylül 2008 03:00

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, ülkedeki Amerikan askeri varlığının geleceği konusunda ABD ile planlanan yeni güvenlik anlaşmasının imzalanmasının önünde "ciddi ve tehlikeli engeller" bulunduğunu belirtti.

 

El Maliki, Irak televizyon kanallarının yetkilileriyle yaptığı görüşmede, "Bu anlaşmanın imzalanmasının önünde ciddi ve tehlikeli engeller bulunuyor" dedi ve "Amerikan askerlerinin dokunulmazlığı konusunda halen bir anlaşmazlık bulunduğunu" belirtti.

 

"Amerikalılar, taleplerimize cevap verebilmek için bizden 10–14 gün süre istedi ve bu süre bitti" diyen El Maliki, Amerikalı görüşmecilerin, Irak'ın taleplerine cevap vermesi gerektiğini, bunu hızla yaparlarsa anlaşmanın yakında imzalanacağını ancak Irak'ın taleplerini reddederlerse bu işin zaman alacağını ve yeni görüşmelere götürebilecek engellerin olacağını kaydetti.

 

Geçen ay sonunda ABD, anlaşmada uzlaşmazlık bulunan noktalarla ilgili Irak'ın önerilerine cevap verebilmek için bu ülkeden 10 gün süre istemişti. Bu süre bu ayın 6'sında sona ermişti. El Maliki öte yandan, ABD ile Irak arasında, 2011'den sonra Irak topraklarında yabancı birlik bulunmamasını öngören bir anlaşmaya vardıklarını da yineledi.

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