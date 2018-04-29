Irak hükümetinin Musul'da resmi zafer zafer ilanı 'an meselesi'

Irak ordusunun Musul kentinin tamamını büyük oranda geri aldığı ve resmi zafer ilanının halen az sayıdaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanının elinde bulunan eski kent dolaylarındaki birkaç ufak mahallenin alınmasının ardından yapılacağı belirtildi.

IŞİD tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyor.

Cumartesi günü kentte savaşmaya devam eden son birkaç IŞİD birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtiliyor. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin IŞİD'linin olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor.

İnsani yardım kuruluşları, kentin savaş öncesinde 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısının 2014'ten bu yana yerinden edildiğini belirtiyor.

Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti.

Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi.

Irak güvenlik güçleri hala ufak bölgelerde direnişle karşılaşmalarına karşın IŞİD'e karşı çoktan zafer kazandıklarını ilan ettiler bile.

Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Bu, Irak için çok önemli bir an olacak. Musul'dan IŞİD'in çıkartılması dokuz ay sürdü.

Ancak bu yenilgi, Irak'taki IŞİD varlığının sona erdiği anlamına gelmiyor.