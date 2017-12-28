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Dünya

Irak hükümeti, Erbil Havalimanı'na uçuş yasağını uzattı

IKBY'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından merkezi Irak hükümeti, yaptırım kararları çerçevesinde Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan uçuşları askıya almıştı

28 Aralık 2017 01:29

Irak merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.

Açıklamada havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferlerinin yapılabileceği kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından bir takım yaptırım kararı almıştı. Yapırım kararları kapsamında Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.

 

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