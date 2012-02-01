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Politika

Irak haber ajansı: Kürt devleti Nevruz'da ilan edilebilir

Irak'ın Kuzeyindeki Bölgesel Kürt yönetiminin 21 Mart 2012 günü Nevruz'da Kuzey Irak'ta bağımsız...

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Irak'ın Kuzeyindeki Bölgesel Kürt yönetiminin 21 Mart 2012 günü Nevruz'da Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devletini ilan etmeye hazırlandıkları iddia edildi.

ABD’nin askerlerini Irak’tan çekmesinin ardından ülkede baş gösteren siyasi belirsizlik devam ederken, Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlıklarını ilan etmeye hazırlandıkları iddia edildi.  

Irak haber ajansı: Kürt devleti Nevruz'da ilan edilebilir

Avestakurd adlı internet sitesi, Irak Haber Ajansı El Nexil’in haberine dayanarak, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile yaptıkları görüşmede, Kürt devletini 21 Mart günü Nevruz’da ilan etmek için Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin de ikna edildiğini ileri sürdü. Barzani’nin, Avrupa ülkelerinin ilan edilmesi düşünülen bağımsız bir Kürt devletini destekledikleri, Fransa ve İngiltere’nin bu konuda net olmadıkları, ABD’nin ise bölgesel yönetimi bağımsızlık ilanı için hazır görmediği, Türkiye’nin ise razı edilmesi için görüşmelerin yapıldığı belirtildi. 

Haberde, Barzani’nin Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’den, Kürt olan Iraklı elçilerin bu konuda bulundukları ülkelerde rollerini oynamasını istediği de belirtildi. Haberde, ilan tarihinin ise 21 Mart 2012 Nevruz’u olarak düşünüldüğü belirtildi.



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