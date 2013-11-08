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Dünya

Irak güne kanlı başladı,15 asker hayatını kaybetti

Irak'ta 2 intihar saldırganın, askeri üsse bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlemesi sonucunda 15 asker yaşamını yitirdi

08 Kasım 2013 11:15

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bulunan et-Tarimiyye bölgesinde askeri üsse 2 bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

Irak basınının haberine göre, 2 intihar saldırganı, gecenin geç saatlerinde askeri üsse bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlemesi sonucunda 15 asker hayatını kaybetti.

Irak basınının İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırarak verdiği haberde, çok sayıda asker de yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine ambulanslar sevkedilerek ölü ve yaralıların yakın hastanelere nakledildiği belirtildi.

Olayla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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