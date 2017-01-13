Irak güçleri Musul Üniversitesi'ni IŞİD'den geri aldı

Iraklı güçler IŞİD'in Musul'daki önemli bir kalesini ele geçirdi. Musul'daki operasyonları yürüten Iraklı komutan Abdül Emir Raşit, yoğun operasyonlar neticesinde kentteki üniversite binası ve üniversiteye bağlı birçok bina ve civarındaki alanların terör örgütünün elinden geri alındığını söyledi.

IŞİD'in yaklaşık iki buçuk yıldır elinde tuttuğu Musul kentini kurtarmak amacıyla geçen ekim ayında başlatılan operasyonlar kapsamında, Musul'un doğusunun yarıdan fazlasının kontrolünün sağlandığı belirtiliyor. ABD güçlerince eğitilen yaklaşık 10 bin savaşçıdan oluşan IŞİD'le mücadele gücünün etkin olduğu doğu yakasında ondan fazla mahallede çatışmaların sürdüğü, henüz ulaşılamayan 20'den fazla mahallenin ise IŞİD'in denetiminde olduğu haber veriliyor.

Irak medyası, cihatçıların üniversite binasını, bölgedeki faaliyetleri için ana karargah olarak kullandığını belirtiyor. Irak güçleri son operasyonlarıyla doğudaki ilerleyişini sürdürerek neredeyse Musul kentini ikiye bölen Dicle kıyılarına kadar ulaştı.

Iraklı güçler üç aydan fazla bir zamandır Kürt gruplar ve ABD ordusunun hava desteği ile Musul'u geri almak için operasyonlar düzenliyor.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul ülkenin ikinci büyük kenti ve 2014 haziranından bu yana IŞİD'in hâkimiyetinde. Irak Ordusu kentin kuzeyinde birçok bölgeyi IŞİD'in elinden aldı. Kentin batısı ise hala terör örgütünün elinde.

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DW/dpa, MK/BS