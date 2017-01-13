T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak güçleri Musul Üniversitesi'ni IŞİD'den geri aldı

Iraklı güçler üç aydan fazla bir zamandır Kürt gruplar ve ABD ordusunun hava desteği ile Musul'u geri almak için operasyonlar düzenliyor. Irak güçleri son olarak Musul Üniversitesi'ni IŞİD'den geri aldı.

13 Ocak 2017 19:00

Iraklı güçler IŞİD'in Musul'daki önemli bir kalesini ele geçirdi. Musul'daki operasyonları yürüten Iraklı komutan Abdül Emir Raşit, yoğun operasyonlar neticesinde kentteki üniversite binası ve üniversiteye bağlı birçok bina ve civarındaki alanların terör örgütünün elinden geri alındığını söyledi.

IŞİD'in yaklaşık iki buçuk yıldır elinde tuttuğu Musul kentini kurtarmak amacıyla geçen ekim ayında başlatılan operasyonlar kapsamında, Musul'un doğusunun yarıdan fazlasının kontrolünün sağlandığı belirtiliyor. ABD güçlerince eğitilen yaklaşık 10 bin savaşçıdan oluşan IŞİD'le mücadele gücünün etkin olduğu doğu yakasında ondan fazla mahallede çatışmaların sürdüğü, henüz ulaşılamayan 20'den fazla mahallenin ise IŞİD'in denetiminde olduğu haber veriliyor.

Irak medyası, cihatçıların üniversite binasını, bölgedeki faaliyetleri için ana karargah olarak kullandığını belirtiyor. Irak güçleri son operasyonlarıyla doğudaki ilerleyişini sürdürerek neredeyse Musul kentini ikiye bölen Dicle kıyılarına kadar ulaştı.

Iraklı güçler üç aydan fazla bir zamandır Kürt gruplar ve ABD ordusunun hava desteği ile Musul'u geri almak için operasyonlar düzenliyor.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul ülkenin ikinci büyük kenti ve 2014 haziranından bu yana IŞİD'in hâkimiyetinde. Irak Ordusu kentin kuzeyinde birçok bölgeyi IŞİD'in elinden aldı. Kentin batısı ise hala terör örgütünün elinde.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, MK/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IraklıKürtABDMusulIŞİDIŞİD MusulAbdül Emir RaşitDicleOrdusuDeutsche Welle Türkçe DW/dpa MK/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24