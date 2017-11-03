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Dünya

Irak güçleri IŞİD'in ülkedeki son kalesi El Kaim'e girdi

El Kaim, IŞİD'in Irak ve Suriye'de geniş alanlar ele geçirdiği 2014'deki saldırılarından sonra örgütün elinde kalan son Irak toprağı

03 Kasım 2017 16:19

Irak güçleri, IŞİD'in ülkedeki son kalesi konumunda bulunan Suriye sınırındaki El Kaim kentine girdi. ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğini de arkasına alan Irak güçleri, El Kaim'deki IŞİD mevzilerine top ateşi açmaya başladı.

Cephedeki komutanlardan Numan Abed el Zubai, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ordu mensupları ve Terörle Mücadele Servisi'nden seçkin birliklerin "El Kaim'in merkezini hedef alan saldırıyı başlattıklarını" söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka komutan, El Kaim'deki Gazze bölgesinin IŞİD'den geri alındığını duyurdu. Komutan "Terörle Mücadele Servisi ve aşiret güçleri, şiddetli çatışmaların ardından Gazze'yi özgürlüğüne kavuşturdu. Çatışmalarda teröristlerden ölenler olurken, diğerleri kent merkezine doğru çekildi" dedi.

Saldırıda yer alan Şii Haşdi Şabi milislerinin yazılı açıklamasında ise IŞİD militanlarının havadan tespiti güçleştirmek için kentin güneybatısında bulunan sivillere ait evleri ateşe verdikleri belirtildi.

Fırat Nehri boyunca uzanan çöl alanı

Irak hükümeti El Kaim ve çevresini ele geçirmek amacıyla girişilen operasyonu geçen hafta başlatmış, Başbakan Haydar el İbadi, "IŞİD militanları ölüm ve teslim olmak arasında bir seçim yapmalı" demişti.

El Kaim bölgesi, Suriye sınırı yakınlarında, Fırat Nehri boyunca uzanan bir çöl alanı. Çoğu Sunni aşiretlere üye 150 bin dolayında kişinin yaşadığı El Kaim, IŞİD'in Irak ve Suriye'de geniş alanlar ele geçirdiği 2014'deki saldırılarından sonra örgütün elinde kalan son Irak toprağı.

ABD öncülüğündeki koalisyon, bölgede 1500 dolayında IŞİD militanının bulunduğunu söylüyor ve Irak'ta örgüte karşı "son büyük savaşın" burada verileceğini tahmin ediyor.

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