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Dünya

'Irak gizli gözaltı merkezleriyle dolu'

Iraklı bir muhalefet milletvekili, ülkesinde binlerce kişinin, resmi cezaevi sistemi dışındaki yüzlerce gözaltı merkezinde kötü muamele gördüğünü ileri sürdü

31 Ekim 2008 02:00

Iraklı bir muhalefet milletvekili, ülkesinde binlerce kişinin, resmi cezaevi sistemi dışındaki yüzlerce gözaltı merkezinde kötü muamele gördüğünü ileri sürdü.

Sünni Milletvekili Muhammed El Daini, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ta hükümetin ve paramiliter grupların kontrolü altında, insanların yasal gerekçe olmadan tutulduğu 420 gayriresmi gözaltı merkezi bulunduğunu söyledi.

El Daini, bu gizli merkezlerden 13'üne girmeyi başardığını ve gizli gözaltı ağının varlığını doğrulayan bir hükümet raporunu da ele geçirdiğini bildirdi.

BM ve Kızılhaç'a kanıt sunacak

Bu merkezlerde tutulanların işkence gördüğünü belirten El Daini, bu konudaki kanıtlarını BM insan hakları ve Uluslararası Kızılhaç yetkililerine kanıt sunacağını kaydetti. Irak hükümeti tarafından iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BM'nin bir raporunda, Irak'ta geçen yıl sonunda ABD ve Irak hükümet güçleri tarafından gözaltına alınların sayısının yaklaşık 51 bin olduğu kaydedilmişti. Raporda, gözaltına alınanların, resmi gözaltı tesislerine nakledilmeden önce tutuldukları, varlığı bilinmeyen yerlerde kötü muamele gördüğü ifade edilmişti.

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