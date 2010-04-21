Irak, gazeteciler için 'faili meçhul'

T24 - Faili meçhul gazeteci cinayetlerinde Irak birinci sırada geliyor. 2000-2009 yılları arasında Irak'ta 88 gazeteci öldürülürken, bu cinayetlerin hiçbiri aydınlatılamadı.





Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından yayımlanan listede, gazetecilerin hedef seçildiği 12 ülkede yetkililerin bu cinayetlerin faillerini ya yakalamak istemedikleri ya da yakalamadıklarına işaret edildi.





2000 - 2009 dönemi değerlendirilmesinin yapıldığı listede, bu sürede Irak'ta 88 gazetecinin öldürüldüğü ve bu cinayetlerin aydınlatılmadığı ifade edildi.





Merkezi New York'ta bulunan örgütün listesinde Irak'tan sonra ikinci sırada yer alan Somali'de 9 gazeteci cinayetinin aydınlatılmadığı belirtildi.





Listede Irak ve Somali'nin ardından Filipinler, Sri Lanka, Kolombiya, Afganistan, Nepal, Rusya, Meksika, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan geliyor.





Filipinler'de geçen yıl bir yerel seçim kampanyası sırasında 30'dan fazla gazetecinin öldürülmesi yüzünden bu ülkenin listede altıncı sıradan üçüncü sıraya yükseldiği belirtilirken, Brezilya ve Kolombiya'da basına yönelik şiddet olaylarının azalması ve sorumluların adalete teslim edilmesi anlamında ''önemli ilerlemeler'' görüldüğü kaydedildi.





Öldürülen gazetecilerin yüzde 90'ının suç, yolsuzluk ya da ulusal güvenlik gibi hassas konularda çalışan gazeteciler olduğu belirtiliyor.