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Deutsche Welle

Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nden bağımsızlık kararı

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, IKBY'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Mahkeme, Anayasanın bölgelere Irak'tan ayrılma hakkı tanımadığına hükmetti.

06 Kasım 2017 16:43

Irak'ta Federal Yüksek Mahkeme, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, "Anayasa‘nın, hiçbir bileşene ayrılma hakkı tanımadığını" vurguladı. Irak hükümeti, "Irak'ın toprak bütünlüğünün teyidi" ve "Anayasa'ya dair yanlış yorumlara nokta konması" talebiyle konuyu Yüksek Mahkeme'ye götürmüştü.

Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre Federal Mahkeme Sözcüsü Yas Samuk yaptığı açıklamada, "Federal Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında anayasanın 1. maddesini açıklayan bir karar aldı. Bu madde ile anayasanın diğer ilgili maddelerinin Irak’ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı ve 109. maddenin, bütün federal yetkilerin toprak bütünlüğünün korunmasını bağlayıcı kıldığı sonucuna varıldı" dedi.

Eyas Samuk, mahkemenin, "hiçbir maddenin, herhangi bir bileşenin ayrılmasına müsaade etmediği" kanaatine vardığını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi‘nin (IKBY) uluslararası tepkilere rağmen 25 Eylül’de düzenlediği referandumda sandıktan yüzde 92 oranında bağımsızlığa destek çıkmıştı. Bunun üzerine Bağdat yönetimi peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere operasyon başlatmıştı. Operasyonda Kerkük vilayetinin tamamı ele geçirilmişti.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, yerlerini terk eden birliklerden rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni sorumlu tutarken, muhalif Goran Hareketi Kerkük'ün kaybedilmesini sert bir dille eleştirerek Barzani'ye istifa çağrısı yapmıştı.

Gelişmelerin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, 1 Kasım'da yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimi hazırlıklarını askıya almıştı. Erbil'de toplanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve genel seçimleri sekiz ay erteleme kararı almıştı.

Reuters, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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