Irak Federal Mahkemesi'nden IKBY kararı: Hiçbir bileşenin ayrılma hakkı yok

Irak Federal Mahkemesi,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, anayasanın ülkedeki hiçbir bileşene ayrılma hakkı vermediğini açıkladı.

Federal Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada "Anayasanın 1. ve ilgili diğer maddeleri, Irak'ın birliğinin korunması gerektiğini belirtiyor. 109. madde de tüm kentlerdeki federal yönetimlere bu birliği muhafaza etme sorumluluğunu yüklüyor" ifadesini kullandı.

Samuk "Federal Mahkeme buradan hareketle, 'ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı' kararını almıştır" dedi.

IKBY merkezli Rudaw'ın aktardığına göre IKBY'de 25 Eylül'de yapılan ve yüzde 92.73 'Evet'le sonuçlanan bağımsızlık referandumu sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Federal Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.

2 Kasım'da konuyu görüşen mahkeme, İbadi'nin başvurusuna, "Referandum anayasa aykırıdır diyemeyiz çünkü karşı taraf olan Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin görüşü alınmadı" yanıtını vermişti.