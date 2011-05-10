-IRAK EL KAİDESİNDEN ZEVAHİRİ'YE DESTEK BAĞDAT (A.A) - 09.05.2011 - Irak'ta terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Irak İslam Devleti örgütü, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra örgütün liderliği için Eymen El Zevahiri'ye destek verdiğini açıkladı. Irak İslam Devleti tarafından Iraklı direnişçilere ait bir internet sitesinde yayımlanan açıklamada, El Kaide liderliği için örgütün ikinci adamı Zevahiri'nin desteklendiği belirtildi. ABD Başkanı Barack Obama için "kara saraydaki sıçan" denilen açıklamada, ABD Başkanının, Bin Ladin'in ABD'ye yönelik tehditlerinden korku duymaya devam etmesi gerektiği kaydedildi. Irak İslam Devleti'nin Bin Ladin için "resmi başsağlığı" mesajı anlamına gelen açıklamasının altında ise örgütün Ebu Bekir El Hüseyini El Bağdadi kod adlı yeni liderinin imzası bulunuyor. Bin Ladin'in sağ kolu olan Mısırlı Zevahiri, Amerikan komandoları tarafından bir hafta önce öldürülen El Kaide liderinden sonra örgütte ikinci adam olarak gösteriliyordu. Bin Ladin'in halefinin henüz açıklanmadığı El Kaide örgütünde, Zevahiri'nin Bin Ladin'in yerini alıp almayacağı konusunda bazı belirsizlikler olduğu bildiriliyor.