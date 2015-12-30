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Irak: Türk hükümeti anlaşmaya saygı göstermedi, topraklarımızdan hemen çekilsinler!

Başbakan Davutoğlu, konvoyuna saldırı Irak Başbakanı İbadi'yi arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti

30 Aralık 2015 21:27

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'yi aradı. Davutoğlu, Ramadi'de İbadi'nin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınarken, İbadi de Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine saygı göstermesini istedi. Yazılı bir açıklama yapan İbadi, "Türk hükümeti anlaşmaya saygı göstermedi. Türk hükümetinin hemen Irak topraklarından çekileceğini açıklamasını talep ediyoruz" dedi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Davutoğlu, dün Ramadi'de konvoyuna saldırı yapılan Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonla görüştü. Saldırıyı kınayan ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Davutoğlu, ayrıca Ramadi'nin IŞİD terör örgütünden kurtarılmasından ötürü İbadi'yi tebrik etti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Davutoğlu, iki ülkenin ulusal güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunun altını çizerek, DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin yarattığı tehdidin ortadan kaldırılması yönündeki güçlü irademizi ortaya koymuştur. İkili temelde ve uluslararası koalisyon bünyesinde, DAEŞ'in kontrolü altındaki Irak topraklarının kurtarılması bağlamında, tam eşgüdüm ve işbirliği içerisinde Irak'la birlikte çalışmaya devam edeceğimizi de vurguladı.

Irak Başbakanı İbadi, terörizm tehdidiyle mücadelenin önemini vurgularken, ülkesinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi beklentisini ifade etti."

 

"Türk hükümetinin hemen Irak topraklarından çekileceğini açıklamasını talep ediyoruz"

 

Irak Başbakanı Haydar Ebadi, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askerlerini çekme yönünde verdiği söze uymadığını söyledi. Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınlayan Irak lideri, Türkiye'nin Irak'a, ülkenin kuzeyindeki askerlerini geri çekeceği yönünde söz verdiğini belirttikten sonra ekledi:

"Ancak Türk hükümeti anlaşmaya saygı göstermedi. Türk hükümetinin hemen Irak topraklarından çekileceğini açıklamasını talep ediyoruz" dedi.

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