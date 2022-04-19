Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye: Tüm güçlerinizi geri çekin

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi resmi olarak tüm askeri güçlerini Irak topraklarından çekmeye çağırdı. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Bakanlığa çağrıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Federe Kürdistan Bölgesi’nde Zap, Avaşin ve Metine gibi alanlara yönelik başlattığı operasyona ilişkin Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i bakanlığa çağırdı. Bakanlık, “Kışkırtıcı eylem ve ihlallerin durdurulması” çağrısını içeren notayı Türkiye büyükelçisine iletti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırılara tepki gösterilen açıklamada, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, birkaç gündür başlatılan büyük operasyonla ilgili olarak bakanlığa çağrıldı ve kendisinden bir açıklama istendi. Kendisine sert mesajlar içeren bir mektup da verildi. Bu tür eylemlere ve ihlallere son verilmesi istendi.