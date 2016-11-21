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Dünya
Deutsche Welle

Irak Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı

Irak, topraklarına olası müdahale konusunda Türkiye’yi uyardı. Berlin’de temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, başka ülkelerin Irak‘ın içişlerine müdahalesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

21 Kasım 2016 23:45

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi Berlin teasları sırasında, Türkiye'yi Irak'ın toprak bütünlüğüne müdahelede bulunmaya karşı uyardı. Başka ülkelerin içişlerine müdahele etmesine izin vermeyeceklerini belirten El Caferi, gazetecilere açıklamasında Türkiye ile baş gösteren anlaşmazlık konusunda Almanya’dan arabuluculuk rolü üstlenmesini rica etmediğini, ama bunu düşünebileceklerini belirtti.

Irak Türkmenleri için Türkiye'nin hamiliği

Öte yandan Irak Ordusu'nun ülkenin kuzeyindeki IŞİD milislerini tamamen püskürtmek üzere operasyonlara devam ettiği, çatışmaların milyonluk Musul kentinin ele geçirilmesine odaklı olduğu bildiriliyor.

Musul ve çevresinde çok sayıda Türkmen de yaşıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenlerin korunması için alınacak önlemler konusunda Türkiye'nin hakkını muhafaza ettiğini belirtmişti.

Irak Ordusu'nun ilerleyişine Şii milisler de destek veriyor. Irak'ın kuzeyinde yaşayan ve çoğunluğu Sünni olan halka intikam eylemleri düzenlenmesinden endişe ediliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bu nedenle Musul kenti çevresindeki çatışmalarda verilen vaatlere uyulmasını ve kentin merkezine Şii milislerin girmesini izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi Musul'un tamamen ele geçirilmesine ilişkin somut bir takvim veremeyeceğini söyledi. Caferi, sivil halka zarar gelmemesi için ordunun son derece özen gösterdiğini belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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