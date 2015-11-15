Irak Dışişleri Bakanı: Saldırı konusunda Fransa'yı uyarmıştık

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi; Fransa, ABD, İran ve bazı ülkelerin terör saldırılarının hedefi olacağı bilgisini önceden aldıklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sözlerine yer verilen Caferi, "Irak istihbarat kaynakları, Fransa, ABD, İran ve bazı ülkelerin IŞİD'in saldırısına uğrayacağı bilgisini aldı ve bu durum söz konusu ülkelere tebliğ edildi" dedi.

"IŞİD üyeleri Irak'a bir yıl önce 82 ülkeden geldi ve şu an bu sayı 100'ün üzerine çıktı" diyen Caferi, olayın uluslararası boyutunun istenilen ciddiyette olmadığını savunarak, "Nerede hizmet, insani yardımlar? Sığınmacı ile mültecilere bakım nerede?" diye sordu.

Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, terörün tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve onunla mücadelede hiçbir tereddüde yer olmadığını belirterek, "Suriye'deki IŞİD'i bitirme meselesi sadece Suriye'nin meselesi olmamalı. Bu tüm dünya ülkelerini ilgilendiriyor. Mısır, Lübnan, Irak ve Fransa'da olanlar terörün dünya tehdidi olduğunun en büyük kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.