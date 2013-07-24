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Dünya

Irak Dışişleri Bakanı: Esad ancak topyekûn savaş ile devrilir

Zebari, ordunun başkent Şam ve diğer büyük kentlerde denetimi elinde tuttuğu bir ortamda, 'Esad rejiminin görünür gelecekte ayakta kalacağını' söyledi

24 Temmuz 2013 11:40

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari Suriye'deki durumla ilgili olarak, sadece topyekûn bir savaşa girişildiği takdirde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iktidarına son verilebileceğini söyledi.

İndependent gazetesinden Patrick Cockburn'un haberine göre, Suriye'deki içsavaşın tüm taraflarıyla iletişim halinde olan nadir siyasetçilerden biri olarak tanımlanan Zebari, ordunun başkent Şam ve diğer büyük kentlerde denetimi elinde tuttuğu bir ortamda, 'Esad rejiminin görünür gelecekte ayakta kalacağını' söylüyor.

Zebari, Cenevre'de yapılması beklenen görüşmelerden, hatta bu görüşmenin gerçekleşeceğinden bile umutsuz olduğunu ve atılacak en iyi adımın geçiş hükümeti müzakerelerinden önce, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenecek bir ateşkes olacağını belirtiyor.

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