Irak'ta yeni Başbakan Mustafa el-Kazimi göreve başlıyor

Güvenoyu oylaması sonucu Irak'ın yeni Başbakanı olan el-Kazimi yaptığı açıklamada, meclisin güvenoyu verdiğini belirterek “Halkımızın güvenini kazanmak için çalışacağımı vurgularken bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorluklara göğüs germek, ülkemizin huzuru, refahı ve egemenliğini korumak için bütün siyasi güçlerin kenetlenmesini diliyorum” dedi.
Eski Başbakan Adil Abdulmehdi
, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti. Irak Cumhurbaşkanı Salih, ülkede yaşanan protestolar ve aylarca süren siyasi çıkmazın ardından 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'
ye vermişti.
Irak Cumhurbaşkanı 1 Şubat'ta da bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.