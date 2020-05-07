Irak'ta yeni Başbakan Mustafa el-Kazimi göreve başlıyor

Güvenoyu oylaması sonucu Irak'ın yeni Başbakanı olan el-Kazimi yaptığı açıklamada, meclisin güvenoyu verdiğini belirterek “Halkımızın güvenini kazanmak için çalışacağımı vurgularken bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorluklara göğüs germek, ülkemizin huzuru, refahı ve egemenliğini korumak için bütün siyasi güçlerin kenetlenmesini diliyorum” dedi.