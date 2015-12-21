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Dünya

Irak: Başika'daki askerlerin geri çekilmesi doğru yönde bir adım

İbrahim El Caferi, Türk askerlerinin tamamı çekilene kadar BMGK'yla çalışmaya devam edeceklerini söyledi

21 Aralık 2015 12:05

Dışişleri Bakanlığı'nın "Başika'daki askerlerin intikalina devam edileceği" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, Türkiye'nin açıklamasını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak niteledi.

AFP'nin haberine göre askerlerin tamamı çekilinceye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın cumartesi günü yayımladığı açıklamada, "Türkiye, Irak tarafının hassasiyetini dikkate alarak ve DAEŞ'le (IŞİD) mücadelenin gerektirdikleriyle uyumlu olacak şekilde, mevcut iletişim kopukluğunun kaynağını teşkil eden koruma kuvvetlerinin Musul vilayetinden intikali için başlayan süreci devam ettirecektir" denilmişti.

Peşmergenin eğitimi için 2,5 yıldır Musul yakınlarında bulunan Türk birliğinin, 4 Aralık'ta nöbet değişimi gerçekleştirdiği, 150 askerle yaklaşık 25 tankın da bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

Ancak Türkiye gelen tepkiler üzerine 10 gün sonra buraya yaptığı askeri yığınağı kısmen geri çekmiş, Bağdat Türkiye'yi BM'ye şikayet etmişti.

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